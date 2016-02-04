Фотоконкурс "Я и ГРЭСовский лес" Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".



Спортсмен из Гусева вошел в число призеров чемпионата России по смешанным единоборствам В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.

Доход семьи Евгения Михайлова за 2014 год составил 2,47 млн руб. Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.

В Гусеве пройдут выездные консультации по финансовой грамотности Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».