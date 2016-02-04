В 2010 году был основан первый из сети, кинотеатр Люмен Фильм в Гусеве. В этом году нам исполнится уже три года, и в честь этого события мы предлагаем поучаствовать в лотерее)! На кассе кинотеатра Вы можете получить анкетку, которую нужно будет заполнить и оставить кассиру.…



811

811 0