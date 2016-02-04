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Фотоконкурс "Я и ГРЭСовский лес"
Фотоконкурс "Я и ГРЭСовский лес"
04.02.2016

Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".

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Спортсмен из Гусева вошел в число призеров чемпионата России по смешанным единоборствам
Спортсмен из Гусева вошел в число призеров чемпионата России по смешанным единоборствам
05.06.2015

В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.…

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Доход семьи Евгения Михайлова за 2014 год составил 2,47 млн руб.
Доход семьи Евгения Михайлова за 2014 год составил 2,47 млн руб.
04.06.2015

Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.…

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В Гусеве пройдут выездные консультации по финансовой грамотности
В Гусеве пройдут выездные консультации по финансовой грамотности
04.06.2015

Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».…

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На стимулирование садоводства в Калининградской области заложили 30 миллионов рублей
На стимулирование садоводства в Калининградской области заложили 30 миллионов рублей
28.05.2015

Наряду с закладкой новых садов, планируют реанимировать и старые. Например, в Гусевском городском округе на территориях бывших колхозов и совхозов находится 10 садов общей площадью более 150 гектаров.…

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Директор радио «Русский край» устроил губернатору скандал из-за фестиваля Kubana
Директор радио «Русский край» устроил губернатору скандал из-за фестиваля Kubana
10.04.2015

Православный активист устроил Николаю Цуканову на совете по культуре скандал из-за фестиваля Kubana. Участники совета обсуждали дальнейшую судьбу Кафедрального собора, но потом слово взял директор православной радиостанции «Русский край» и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков. Он пообещал «прервать гладкую канву».…

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Калининградца обвинили в угоне из-за попытки переставить неудачно припаркованный автомобиль
Калининградца обвинили в угоне из-за попытки переставить неудачно припаркованный автомобиль
07.10.2014

На улице Аксакова инспекторы ГИБДД задержали прохожего, толкавшего чужой автомобиль в сторону проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.…

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Schlachhof - убойный двор (ныне - коммунальное предприятие в начале пр. Ленина). Предприятие, которое выстроили члены гильдии мясников, было по многим меркам уникальное. Здесь использовали все нов...

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Анатолий
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14 Января 2014 15:26

Анатолий
Исправление: мужчина с чемоданом в руке (четвертый справа) следует читать -мужчина с чемоданом в руке (четвертый слева).

14 Января 2014 15:16

Анатолий
Между вторым и третьим этажом здания видна надпись - Kaiserho...

14 Января 2014 03:18

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