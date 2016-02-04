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Последние новости
Фотоконкурс "Я и ГРЭСовский лес"
Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".
Спортсмен из Гусева вошел в число призеров чемпионата России по смешанным единоборствам
В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.
Доход семьи Евгения Михайлова за 2014 год составил 2,47 млн руб.
Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.
В Гусеве пройдут выездные консультации по финансовой грамотности
Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».
На стимулирование садоводства в Калининградской области заложили 30 миллионов рублей
Наряду с закладкой новых садов, планируют реанимировать и старые. Например, в Гусевском городском округе на территориях бывших колхозов и совхозов находится 10 садов общей площадью более 150 гектаров.
Лента новостей
Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".
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В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.…
Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.…
Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».…
Наряду с закладкой новых садов, планируют реанимировать и старые. Например, в Гусевском городском округе на территориях бывших колхозов и совхозов находится 10 садов общей площадью более 150 гектаров.…
Православный активист устроил Николаю Цуканову на совете по культуре скандал из-за фестиваля Kubana. Участники совета обсуждали дальнейшую судьбу Кафедрального собора, но потом слово взял директор православной радиостанции «Русский край» и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков. Он пообещал «прервать гладкую канву».…
На улице Аксакова инспекторы ГИБДД задержали прохожего, толкавшего чужой автомобиль в сторону проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.…
После того как плакат КПРФ появился в центре Гусева местная администрация попыталась снять его, попробовав применить к «Вестеру» административный ресурс. Однако работники депутата Облдумы, единоросса Олега Болычева заявили, что снимут плакат, если гусевская администрация, заплатит им сумму неустойки, которую им придется возвращать коммунистам за досрочное снятие плаката.…
Хорошей инициативой городской прокуратуры Гусева, можно считать привлечение к административной ответственности с наложением штрафных санкций директора ООО «РоссБалтСтрой». Причиной подобных действий стало нарушение генеральным директором предприятия законодательства в отношении банкротства своего предприятия. …
27 декабря в Калининграде прошли соревнования областного первенства по фигурному катанию «Льдинка». Проведение и организацию данного соревнования взяло на себя Агенство спорта и «Федерация фигурного катания» в Калининградской области. Для того чтобы принять участие в подобных состязаниях юные спортивные таланты должны были иметь высокий спортивный разряд. …
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В Гусеве идёт строительство нового детского сада
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Старшеклассники из Гусева приняли участие в учения
Недвижимость в Гусеве
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