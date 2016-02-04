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Последние новости
Фотоконкурс "Я и ГРЭСовский лес"
Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".
Спортсмен из Гусева вошел в число призеров чемпионата России по смешанным единоборствам
В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.
Доход семьи Евгения Михайлова за 2014 год составил 2,47 млн руб.
Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.
В Гусеве пройдут выездные консультации по финансовой грамотности
Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».
На стимулирование садоводства в Калининградской области заложили 30 миллионов рублей
Наряду с закладкой новых садов, планируют реанимировать и старые. Например, в Гусевском городском округе на территориях бывших колхозов и совхозов находится 10 садов общей площадью более 150 гектаров.
Лента новостей
Гусевская городская общественная организация «Зеленый город» и ООО «Только для Вас» объявляет о проведении фотоконкурса "Я и ГРЭСоский лес".
…
В Омске прошел IV Чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), участие в котором приняли 168 сильнейших борцов страны. За боями Чемпионата наблюдали специальные гости мероприятия: Чемпион Олимпийских Игр и Чемпион Мира по греко-римской борьбе Александр Карелин и Чемпион Мира по ММА в тяжелом весе, Чемпион Мира и России по боевому самбо Федор Емельяненко.…
Глава администрации Гусева Евгений Михайлов заработал в 2014 году 1,23 млн руб. Его супруга задекларировала доходы в размере 2,3 млн руб., полученные в том числе и от продажи недвижимого имущества.…
Министерство финансов Калининградской области совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области и АНО «Центр жилищного просвещения» в рамках Программы повышения финансовой грамотности 06 июня 2015 года проведёт в городе Гусеве выездные консультации на тему: «Жильё: покупка, владение, содержание».…
Наряду с закладкой новых садов, планируют реанимировать и старые. Например, в Гусевском городском округе на территориях бывших колхозов и совхозов находится 10 садов общей площадью более 150 гектаров.…
Православный активист устроил Николаю Цуканову на совете по культуре скандал из-за фестиваля Kubana. Участники совета обсуждали дальнейшую судьбу Кафедрального собора, но потом слово взял директор православной радиостанции «Русский край» и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков. Он пообещал «прервать гладкую канву».…
На улице Аксакова инспекторы ГИБДД задержали прохожего, толкавшего чужой автомобиль в сторону проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.…
Только лишь специалистам и волонтерам, интересующихся историей, известно о том, что пос. Новостроевка стал местом мемориала, где нашли свое последнее пристанище русские и немецкие воины. Благодаря проекту «По следам Первой мировой» многие могут узнать о состоянии не только этого захоронения, но и двух других, расположенных в Гусевском районе.…
В пятницу, около 11 часов на ул. Железнодорожная, сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль "Лада" за нарушения правил дорожного движения.. 31-летний водитель "Лады" в ходе общения с инспекторами ГИБДД начал вызывающе себя вести, нецензурно выражаться, кричать и нервничать. Водитель был задержан но мужчина на этом не успокоился и продолжил оскорблять инспекторов ДПС. …
Мастер-класс по изготовлению поделок в стиле оригами, посвященный новогодним праздником под названием «Новогодние фантазии» состоялся 12 ноября. Инициаторами стали молодые люди, которые в преддверии Нового года навестили людей с ограниченными возможностями Комплексного центра города Гусева.…
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В Гусеве идёт строительство нового детского сада
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Старшеклассники из Гусева приняли участие в учения
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